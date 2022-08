Nelle scorse ore Chiara Nasti ha ricevuto la romantica proposta di matrimonio di Mattia Zaccagni e lei stessa ha svelato quando dovrebbero convolare a nozze.

Molto presto Chiara Nasti avrà il suo primo figlio insieme a Mattia Zaccagni e nelle scorse ore il calciatore le ha chiesto di sposarlo. L’influencer ha svelato che, con tutte le probabilità, si sposeranno quando anche il loro piccolo potrà prendere parte alle nozze e ha precisato che, nonostante l’avrebbe allettata indossare l’abito bianco col pancione, questo per lei non sarebbe il momento giusto per organizzare un matrimonio:

“Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno e ora mi sentirei troppo impacciata perché già sento la pancia troppo grande. Non mi godrei a pieno quel giorno. Dopo la nascita“, ha dichiarato nelle sue stories.

Chiara Nasti

Chiara Nasti: il matrimonio

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni con tutte le probabilità convoleranno a nozze il prossimo anno. Si dà il caso infatti che solo tra un paio di mesi (all’inizio dell’autunno) l’influencer e il calciatore avranno il loro primo figlio e pertanto saranno impegnati in quanto neo genitori.

I due sembrano essere più uniti e felici che mai e Chiara Nasti ha svelato via social la sua gioia nell’aver ricevuto la proposta di nozze da parte del calciatore, con cui fa coppia fissa da ormai un anno. In tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più sulla loro unione e sulla loro vita privata.

