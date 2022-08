Claudio Amendola ha rotto il silenzio in merito all’indiscrezione sulla sua presunta crisi con Francesca Neri.

Nelle ultime ore i principali quotidiani hanno riportato la notizia della presunta rottura tra Claudio Amendola e Francesca Neri dopo 25 anni d’amore. Lo stesso attore ha però smentito la notizia in un’intervista a DiPiùTv dove ha affermato: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”.

Claudio Amendola Francesca Neri

Claudio Amendola smentisce la crisi con Francesca Neri

Nessuna crisi in vista tra Claudio Amendola e Francesca Neri: il rumor, che parlava di una clamorosa crisi tra i due paragonandola all’addio tra Totti e Ilary Blasi, è stato smentito dallo stesso attore. Amendola è rimasto accanto all’attrice anche quando, negli scorsi mesi, lei ha dovuto fare i conti con una grave patologia, la cistite interstiziale. La stessa attrice aveva confessato a Verissimo quanto fosse stato difficile starle accanto in un momento tanto delicato:

“Quando vedevo in lui la difficoltà, l’inadeguatezza, l’impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore. Ma Claudio è sempre rimasto. Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c’è sempre stato. Claudio mi ha salvato”, aveva detto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG