Il settimanale di Alfonso Signorini ha svelato dei nuovi retroscena riguardanti l’addio di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Il gossip su Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi continua a gonfiarsi a dismisura e questa volta il settimanale Chi ha pubblicato delle nuove indiscrezioni riguardanti il ruolo di Emanuele, un ex fidanzato di Ilary Blasi che sarebbe diventato amico di Totti e che – secondo il settimanale – avrebbe coperto il tradimento di lui e Noemi. Emanuele sarebbe stato sugli spalti dello Stadio Olimpico accanto a Noemi la prima volta che lei è stata fotografata a pochi metri di distanza da Francesco Totti e sarebbe stato avvistato con lei al mare nei giorni scorsi. Nonostante questo – sempre secondo Chi – avrebbe negato il tradimento di Totti e della Bocchi quando Ilary Blasi gli avrebbe chiesto delucidazioni.

Totti, Ilary e Noemi: chi è Emanuele, ex di Ilary

Ilary Blasi è stata tradita da un suo storico amico? Secondo il settimanale Chi sì, e questo tale Emanuele – già noto alle cronache mondane – sarebbe stato avvistato più volte in compagnia di Noemi Bocchi negli scorsi mesi. Nonostante questo l’uomo avrebbe negato il flirt tra Francesco Totti e la donna quando Ilary Blasi gli avrebbe chiesto delucidazioni (dopo il primo avvistamento di Noemi e l’ex Capitano allo stadio). Quindi Ilary Blasi – che al momento si trova sulle Dolomiti per cercare di tenersi lontana dal gossip – sarebbe stata tradita non solo dal marito, ma anche da uno dei suoi più cari e storici amici. Sarà vero?

