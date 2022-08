Dopo l’arrivo di tre figli maschi Alice Campello e Alvaro Morata avranno una bambina e hanno svelato quale sarà il suo nome.

Alice Campello e Alvaro Morata si apprestano a diventare genitori di una bambina e per la prima volta i due hanno svelato quale sarà il nome scelto per la loro prima figlia. Le opzioni erano Bella, Lia o Vittoria e alla fine la scelta è ricaduta su Bella. I tre figli avuti precedentemente dalla coppia si chiamano Leonardo, Edoardo e Alessandro.

Alice Campello e Alvaro Morata: il nome della figlia

Alice Campello è incinta della sua quarta figlia che, con sua enorme gioia, sarà una femminuccia. La modella, dopo tre figli maschi, non aveva fatto segreto infatti di desiderare ardentemente una bambina: “Ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento, vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà”, aveva confessato Alice Campello al salotto tv di Silvia Toffanin.

Lei e Morata sono più felici e innamorati che mai e sui social non hanno perso occasione per aggiornare i fan sulla gravidanza e sull’arrivo della loro quarta bambina. La coppia è stata presentata da amici in comune e l’amore – nonostante poi sia esploso – non è stato un colpo di fulmine: “Lei all’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie”, ha confessato Morata a Verissimo.

