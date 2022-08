Chiara Nasti ha svelato via social di aver ricevuto la fatidica proposta di nozze dal suo fidanzato, Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti e Zaccagni realizzeranno presto il sogno di diventare genitori e, a quanto pare, i due convoleranno anche a nozze. In queste ore il calciatore avrebbe fatto la fatidica proposta all’influencer mentre erano a cena in un lussuoso ristorante con vista sul mare. “Non vedo l’ora di diventare tua moglie!”, ha scritto Chiara Nasti mostrando ai fan il prezioso anello di fidanzamento.

Chiara Nasti si sposa: l’annuncio

Nei mesi scorsi l’influencer è spesso finita nell’occhio del ciclone per alcune delle sue dichiarazioni sulla gravidanza e per aver organizzato il suo gender reveal party allo stadio Olimpico. In tanti avevano accusato lei e Zaccagni di cattivo gusto, ma Chiara Nasti ha sempre rispedito le accuse al mittente. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata della coppia e sull’arrivo del loro primo bebè, di cui il nome è ancora top secret.

