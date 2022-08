Loredana Bertè ha postato sui social le immagini di un suo commovente incontro con una fan a bordo di un treno.

La responsabile dell’area bar di un Frecciarossa è rimasta a bocca aperta quando, per puro caso, si è ritrovata faccia a faccia con la sua cantante preferita: Loredana Bertè. La donna è scoppiata in lacrime e, per ammissione della stessa cantante, per poco non è svenuta per l’emozione. Lei ha cercato di tranquillizzarla e sui social ha postato il commovente video dell’incontro.

“Questa è una mia carissima ammiratrice. Sta tremando perché non sapeva di incontrarmi. Mi dispiace perché è molto scossa. Adesso stai vicino a me, basta piangere. C’è una fila pazzesca (nel corridoio del treno, ndr), adesso ci menano”, si sente dire alla cantante nel video (condiviso via social).

Loredana Bertè: l’incontro con una fan sul treno

Una fan di Loredana Bertè è stata colta da una travolgente commozione quando ha incontrato casualmente la cantante sul treno in cui prestava servizio. La stessa Loredana Bertè, divertita e intenerita per quanto accaduto, ha condiviso le immagini sui social e ha fatto il pieno di like. “La responsabile del bar, di sua iniziativa, passa dalla nostra carrozza per offrirci da bere, scusandosi di tutti i disservizi e…trova me! Quando mi ha vista per poco non sviene: quando il karma ti ripaga all’ istante”, ha scritto la cantante nella didascalia al suo post.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG