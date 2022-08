Secondo i rumor Ilary Blasi proverebbe qualcosa per un uomo vicino a Totti, che nel frattempo sarebbe stato raggiunto da Noemi a Sabaudia.

A quasi un mese dall’annuncio d’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti, le indiscrezioni sull’ex coppia d’oro dello spettacolo italiano continuano a non placarsi: secondo il settimanale Nuovo la presunta nuova fiamma dell’ex calciatore, Noemi Bocchi, lo avrebbe raggiunto a Sabaudia (affittando però una casa a San Felice Circeo, per non dare troppo nell’occhio). Ilary Blasi invece sarebbe innamorata di un amico dell’ex capitano, anche se al momento non esistono prove sulla sua identità.

Ilary Blasi

Ilary Blasi innamorata di un amico di Totti?

Mentre per quanto riguarda Francesco Totti sembra sempre più chiaro che esista qualcosa con Noemi Bocchi (che si sarebbe trasferita per le vacanze estive nei pressi di Sabaudia, dove l’ex Pupone è stato avvistato nelle scorse ore in compagnia della figlia), Ilary Blasi è stata bene attenta a non dare nell’occhio e, nonostante siano emerse numerose indiscrezioni riguardanti una sua nuova, presunta liaison, al momento non è dato sapere chi sia il suo presunto partner (che però sarebbe un amico proprio del suo ex marito). Secondo i rumor in circolazione la conduttrice già a settembre potrebbe recarsi in tv per fornire dei chiarimenti in merito alla rottura dall’ex capitano, ma anche su questo per ora non sono emerse conferme.

