Giulia Lisioli, storica ex fidanzata di Blanco, ha confessato di aver ricevuto diverse offerte in tv dopo l’addio al cantante.

Durante un’intervista da MagnetFalco su TikTok, Giulia Lisioli ha svelato alcuni retroscena sul suo addio a Blanco e ha anche rivelato di aver ricevuto offerte per partecipare ad alcuni reality show, che però avrebbe rifiutato. La ragazza ha specificato che tra lei e il vincitore di Sanremo non ci sarebbe stato alcun tradimento né mancanze di rispetto e ha anche aggiunto:

“Ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita.“

Giulia Lisioli e i reality show

Giulia Lisioli è l’ex fidanzata storica di Blanco e, dopo la loro rottura (avvenuta poche settimane dopo la vittoria del cantante a Sanremo 2021) la ragazza ha rivelato di aver ricevuto alcune offerte per partecipare a dei reality show, che però avrebbe rifiutato. La Lisioli ha anche specificato che questo genere di programmi non sarebbero nel suo stile: “Mi hanno proposto di andare in una casa dei TikToker, al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi però non è il mio stile di vita, non è che non mi interessava, non è proprio il mi stile”, ha ammesso la ragazza che oggi, finalmente, sarebbe riuscita a superare la difficile separazione da Blanco.

