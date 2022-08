Stash e Giulia Belmonte sono diventati genitori per la seconda volta e hanno deciso di chiamare la loro bambina Imagine, come la canzone di Lennon.

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro Stash e la sua compagna, Giulia Belmonte. I due hanno annunciato con enorme gioia la nascita della loro seconda bambina, che hanno deciso di chiamare Imagine, come il celebre brano pacifista scritto da John Lennon. Sui social in molti hanno dimostrato di non apprezzare il nome scelto per la bambina, e lo hanno paragonato a quello della figlia di Levante (Alma Futura). “Quando pensi che nome peggiore di Alma Futura non possa essere partorito ecco che arriva Stash che supera il primato chiamando sua figlia Imagine Fiordispino”, ha scritto un utente via social, a cui si sono aggiunti molti altri commenti.

Stash: il nome della seconda figlia

Dopo la piccola Grace Fiordispino, Stash e la fidanzata Giulia Belmonte hanno realizzato il sogno di diventare genitori per la seconda volta: i due hanno avuto la loro seconda figlia, Imagine Fiordispino. A quanto pare in molti hanno trovato il nome della piccola fin troppo particolare e infatti sui social non sono mancate critiche e commenti.

“Aspettando il 2040 per vedere Imagine, Alma Futura, Luce Althea e Blu Jerusalema che vanno all’anagrafe a cambiarsi i nomi e poi a denunciare i genitori per gli anni di prese per il c..o”, ha scritto un utente su Twitter, mentre un altro ha aggiunto: “Quando pensi che nome peggiore di Alma Futura non possa essere partorito ecco che arriva Stash che supera il primato chiamando sua figlia Imagine Fiordispino”. La coppia replicherà alle critiche?

