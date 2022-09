Fabrizio Corona ha dichiarato di voler scoperchiare il vaso di pandora riguardo alla situazione Totti-Blasi.

Fabrizio Corona continua imperterrito a parlare sui social dell’ex coppia Francesco Totti e Ilary Blasi. Su Instagram è inarrestabile e commenta: “E’ giunto il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete cominciato voi”. Probabilmente Fabrizio Corona porta ancora molto rancore nei confronti della coppia, e sopratutto nei confronti di Ilary Blasi. Infatti, nel 2018, in diretta tv all’Isola dei Famosi, la donna aveva accusato Corona di essere stato il principale responsabile della notizia sul presunto tradimento di Totti con Flavia Vento.

Ancora sui social Corona avverte la coppia: “Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto”. Per questo motivo Francesco Totti avrebbe cercato di contattare Corona sui social.

Francesco Totti tenta di contattare Corona, ma lui…

Fabrizio Corona

I più curiosi rispetto a tutta la vicenda Totti-Blasi aspettano nuovi aggiornamenti da parte di Fabrizio Corona. E uno è arrivato proprio oggi. Corona infatti ha pubblicato su Instagram una storia dove si vede che Francesco Totti avrebbe cercato di contattarlo privatamente nei messaggi. Un tentativo da parte del calciatore di evitare che vengano rivelati ulteriori dettagli scioccanti sul passato della coppia? A quanto pare Corona sarebbe informatissimo e potrebbe causare molti danni se rivelasse ciò che sa. Quello che si sa è che la settimana prossima i legali della ex coppia dovrebbero incontrarsi per arrivare ad un accordo il cui punto principale è il silenzio stampa riguardo alla vicenda. Sarà in grado di mettere a tacere anche l’ex re dei paparazzi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG