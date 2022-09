La cantante Laura Pausini, ospite in un programma spagnolo, si è rifiutata di cantare la canzone partigiana: “Non canto canzoni politiche”.

È scoppiata sui social una grossa polemica che vede protagonista Laura Pausini. La cantante infatti, è stata ospite qualche giorno fa al programma spagnolo El Hormiguero, ed è stata coinvolta in un gioco musicale. Questo consisteva nel cantare delle canzoni che contenessero la parola “corazon”, ovvero cuore. Dopo alcune canzoni cantante in spagnolo, la Pausini ha intonato “Cuore Matto”, di Little Tony, che non è stata riconosciuta né dagli altri ospiti né dal pubblico.

Pablo Notos, il conduttore del programma, ha iniziato allora a cantare la famosa canzone simbolo della lotta partigiana “Bella Ciao“, diventata molto famosa in Spagna grazie alla celebre serie “La casa di carta”. Laura Pausini l’ha subito interrotto, dicendo “No, no, questa è una canzone molto politica. Io non canto canzoni politiche”. L’episodio è diventato in poco tempo virale sui social, e la cantante si è vista al centro di molte critiche.

Le critiche sui social e la risposta di Laura Pausini

No canto canciones politicas ni de derecha y ni de izquierda.

Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años.

Que el fascismo sea una verguenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda politica.

No se inventen lo que no soy. — Laura Pausini (@LauraPausini) September 13, 2022

Moltissimi i commenti di sdegno verso la scelta della cantate di non cantare “Bella Ciao”. La politica spagnola Adriana Lastra ha commentato: “Rifiutarsi di cantare una canzone antifascista dice molto della signora Laura Pausini e niente di positivo”. Il membro del parlamento europeo Iban Garcia scrive invece: “Né con i democratici, né con i nazisti. Uguale”. Anche Loredana Bertè dice la sua: “Invitatemi sulla Rai in prima serata contattando il mio agente, e la canto io a squarciagola perché vedo tanto tanto #fascismo”.

Laura Pausini si è difesa su Twitter alle pesante critiche che le sono state rivolte: “Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra – ha scritto sui suoi canali social – Canto quello che penso della vita da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta sembra ovvio a tutti. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica. Non inventare ciò che non sono”.

