Con un lungo post pubblicato poco fa su Instagram, Diletta Leotta risponde alle voci che riguardano la sua vita privata e denuncia un’attenzione morbosa dei media nei suoi confronti. Lo fa il giorno dopo la pubblicazione sul sito Dagospia di una indiscrezione secondo la quale la sua nuova fiamma sarebbe Ryan Friedkin, vice presidente della Roma. Il tutto a distanza di pochi giorni dalle voci sulla rottura con Can Yaman (di cui si è occupata anche Striscia la notizia, che le ha consegnato il tapiro).

Ecco quanto scrive la conduttrice di Dazn, seguita su Instagram da quasi 8 milioni di utenti:

La Leotta prosegue denunciando il fatto di essere oggetto di “falsità acchiappa-click sui giornali“:

Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile. Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo. O che me la sono cercata e me la cerco per via del trucco, delle forme, degli abiti indossati, delle foto postate. Tutte scelte che rientrano nella sfera della libertà individuale, no? E la libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell’altro, va rispettata, no? Io non offendo e non giudico nessuno.

Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perchè se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perchè se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?