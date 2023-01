In queste ore la mamma del calciato Nicolò Zaniolo si è sfogata via social per alcune scritte apparsa a Roma contro di lei e suo figlio.

La madre di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, non ha mai perso occasione per prendere le difese di suo figlio, il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. In queste ore la donna si è sfogata via social per alcune scritte apparse sui muri della Capitale e rivolte contro di lei e suo figlio. “Zaniolo boia, tua madre è una gran tr…”, si leggeva in una di queste, e ancora: “Zaniolo, 5 milioni di calci in c…“. La Costa ha replicato scrivendo nelle sue stories: “Aver originato tutto quest’odio mi sembra un tantino eccessivo”.

Nicolò Zaniolo

Zaniolo: la replica della madre

In più di un’occasione la mamma di Nicolò Zaniolo è intervenuta via social per prendere le difese di suo figlio e in questo caso se l’è presa anche per alcune scritte che insultavano anche la sua persona (e che sono state scritte da alcuni tifosi sui muri della capitale). Non è dato sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e al momento il calciatore non ha rotto il silenzio in merito all’accaduto.

Francesca Costa è intervenuta pubblicamente in difesa di suo figlio anche quando l’ex fidanzata di Zaniolo, Sara Scaperrotta, ha annunciato di aspettare un bebè dall’ex calciatore dopo che la sua liaison con lui era ormai naufragata. In seguito Zaniolo si sarebbe preso le sue responsabilità come padre del bambino, che si chiama Tommaso.

