Natalia Paragoni ha condiviso un tenero video dei momenti in cui ha mostrato il test di gravidanza al suo fidanzato, Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono più felici che mai per l’arrivo del loro primo figlio e in queste ore l’influencer ha condiviso un tenero video del momento in cui ha svelato al suo fidanzato che sarebbe diventato padre per la prima volta. “Felicissimi ma non avevamo ancora realizzato il tutto. Però è sempre una sorpresa che ci rimarrà nel cuore”, ha scritto Natalia nella didascalia al suo post.

Natalia Paragoni incinta: la reazione di Andrea Zelletta

Natalia Paragoni ha deciso di dare l’annuncio della sua gravidanza al fidanzato Andrea Zelletta intimandogli di tornare presto a casa e infine mostrandogli sulla porta di casa il risultato del test, che ovviamente aveva dato esito positivo. I due, visibilmente emozionati, si sono stretti in un caloroso abbraccio e hanno atteso alcuni mesi prima di dare questa splendida notizia ai loro fan.

Natalia in passato non ha fatto segreto di aver vissuto il dramma di un aborto e per questo ha deciso di attendere del tempo prima di dare la notizia agli amici e ai familiari. Al momento la coppia non ha svelato se avrà un maschietto o una femminuccia e i fan sono impazienti di saperne presto di più.

