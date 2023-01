Alice Campello ha svelato per la prima volta i retroscena del suo ricovero in terapia intensiva a seguito della nascita di sua figlia Bella.

Il 9 gennaio Alice Campello ha dato alla luce la sua quarta figlia con un cesareo programmato. Il parto sarebbe andato per il meglio ma, a seguire, l’imprenditrice è stata ricoverata in terapia intensiva per una grave emorragia. Lei e la sua famiglia avrebbero temuto il peggio e i medici sarebbero stati costretti a fare delle manovre d’urgenza per cercare di risolvere al meglio la situazione.

“I medici di ora in ora tornavano ed erano sempre più bianchi, non sapevano più che fare. In quel momento la mia preoccupazione è stato Alvaro, perché so che sta male quando sto male io. L’ho visto sbiancare e sono svenuta”, ha dichiarato la modella a Verissimo.

Alice Campello: i problemi dopo il parto

Oggi Alice Campello sembra stare finalmente meglio ed è più felice che mai per la nascita della sua prima figlia femmina dopo i tre maschi avuti insieme al marito Alvaro Morata. I due hanno vissuto un grande spavento nei giorni scorsi, quando lei è stata ricoverata in terapia intensiva a seguito della nascita della sua bambina.

“È stato difficile. Avevo detto ai bambini che avrebbero conosciuto la bambina, ma non mi vedevano tornare. Nessuno gli ha spiegato nei dettagli l’accaduto ma avevano capito. Uno di loro dormiva con la mia foto”, ha dichiarato la modella, che ha anche confessato di aver pianto per giorni a causa dello spavento vissuto insieme ai suoi familiari. Oggi il peggio sembra essere passato e Alvaro Morata ha voluto fare un dolce gesto in suo onore a seguito di quanto accaduto.

