Alvaro Morata ha deciso di farsi fare un tatuaggio molto particolare a seguito della nascita di sua figlia Bella.

Il 9 gennaio Alice Campello ha dato alla luce la sua quarta bambina, la piccola Bella, e a seguire è stata ricoverata in terapia intensiva per alcune complicazioni. Suo marito Alvaro Morata in queste ore ha mostrato ai fan il tatuaggio che si è voluto far fare su un braccio e che e dedicato a sua moglie a seguito di quanto accaduto. Sul tatuaggio si legge: “Lezione di vita” accanto alla data di nascita della piccola Bella.

Alvaro Morata: il tatuaggio dedicato a Alice Campello

Una volta superato lo shock e la paura per quanto accaduto a sua moglie Alice Campello, Alvaro Morata ha deciso di farsi fare un tatuaggio con cui esprimere ancora una volta la sua gratitudine e la sua ammirazione verso la moglie, ricoverata in terapia intensiva a seguito del suo parto programmato.

“Grazie Alice per avermi insegnato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti al mio fianco. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe alcun senso”, ha scritto il calciatore via social dopo che sua moglie ha fortunatamente lasciato la terapia intensiva.

