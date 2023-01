Alvaro Morata ha rotto il silenzio dopo che sua moglie, Alice Campello, è finalmente uscita dalla terapia intensiva.

Sono state ore di grande apprensione per Alvaro Morata, che solo ora ha rotto il silenzio aggiornando i suoi fan e quelli di Alice Campello sulle condizioni dell’imprenditrice, che ha lasciato la terapia intensiva. Le condizioni della neomamma si erano aggravate per delle complicazioni in seguito alla nascita della figlia Bella, programmata per il 9 gennaio. Alvaro Morata ha fatto sapere via social che sua moglie si starebbe riprendendo e ha scritto:

“Alice è ora fuori dalla terapia intensiva e sta molto meglio nella sua sta stanza insieme a Bella. Sto ancora cercando di capire tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi insegnato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti al mio fianco. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe alcun senso”, ha scritto il calciatore.

Alice Campello

Alice Campello fuori dalla terapia intensiva

Alvaro Morata ha voluto tranquillizzare i suoi fan dopo le ore di forte paura vissute a causa delle complicazioni avute da sua moglie Alice Campello in seguito alla nascita della figlia Bella.

Sui social il calciatore ha postato una foto in cui si vede sua moglie, visibilmente provata, sul letto d’ospedale al fianco della bambina. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno inviato i loro messaggi d’auguri alla coppia e sono impazienti di saperne di più sulle condizioni di Alice.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG