Giulio Fratini, nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci, sarebbe innamorato di lei dal 2020, ossia da quando la vide per la prima volta in treno.

Secondo il settimanale Chi la storia appena sbocciata tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Giulio Fratini sarebbe iniziata in realtà ben 2 anni fa, quando i due si sarebbero incontrati per la prima volta sullo stesso treno. L’imprenditore avrebbe provato un vero e proprio colpo di fulmine per la showgirl e così, quando casualmente si sono rivisti, ha colto l’occasione per farsi avanti e a quanto pare con successo.

Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci: il primo incontro

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini avrebbero iniziato a frequentarsi solo alcuni mesi fa e, solo di recente, la showgirl è uscita allo scoperto con l’imprenditore mostrando via social il prezioso anello che lui le avrebbe regalato per Natale.

Secondo Chi il loro primo incontro sarebbe da datarsi al 2020, anno in cui i due si sarebbero visti per la prima volta a bordo di un treno. All’epoca Fratini era conosciuto per le sue passate liaison con Raffaella Fico e con Roberta Morise, e sembra che quello da lui provato per l’ex moglie di Briatore sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. La storia tra i due è destinata a durare?

