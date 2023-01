Roberto Alessi ha svelato alcune scottanti retroscena sugli incontri avvenuti tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore.

Sta per sbocciare qualcosa tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore? Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, è convinto di sì e attraverso le pagine del suo settimanale ha fatto sapere: “Si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta. Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano.” Al momento né la conduttrice né l’imprenditore hanno rotto il silenzio in merito alla questione.

Flavio Briatore

Barbara D’Urso e Briatore a cena insieme

Alcuni giorni fa il settimanale Chi ha paparazzato Barbara D’Urso e Flavio Briatore durante una cena insieme e adesso il direttore di Novella 2000 ha rilanciato lo scoop, affermando anche che i due starebbero approfondendo la loro conoscenza.

In tanti sono curiosi di sapere se davvero tra l’imprenditore e la conduttrice nascerà qualcosa di più che una semplice amicizia o se i loro incontri siano finalizzati a qualche progetto di lavoro. Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e i due si sono guardati bene dal rompere il silenzio in merito alla quesitone.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG