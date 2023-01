L’ex Ken Umano Jessica Alves ha confessato a Le Iene alcuni retroscena sulla sua vita privata dopo il suo percorso di transizione.

Jessica Alves ha realizzato il suo sogno: oggi è una donna il cui aspetto ricorda quello di Barbie e di questo lei stessa ha ammesso a Le Iene di “ringraziare Dio ogni giorno”. Per quanto riguarda la sua vita intima sotto le lenzuola, Alves ha confessato di aver avuto diversi partner ma di non aver ancora trovato quello giusto con cui, un giorno, formare una famiglia.

“Io desidero camminare mano nella man, vorrei adottare un bambino o una bambina, vorrei avere un fidanzato, una famiglia mia, voglio una persona che mi bacia, mi abbraccia, che mi prende per mano”, ha confessato.

Jessica Alves: la vita privata dopo l’operazione

Jessica Alves ha completato il suo percorso di transizione e oggi il suo più grande sogno sarebbe quello di formare una famiglia insieme alla persona giusta per lei. L’ex Ken Umano ha confessato a Le Iene di essersi presa una cotta pe un ragazzo siciliano, ma non ha fatto segreto di aver vissuto momenti difficili perché la famiglia di lui l’avrebbe spinto ad allontanarsi da lei.

“La sua famiglia, gli amici e anche per il suo lavoro lui non poteva stare con me. La sua famiglia gli diceva che non poteva avere una relazione con me”, ha confessato Jessica Alves, il cui cambiamento fisico ed estetico non ha mancato di sollevare bufere in rete. Prima o poi il volto tv riuscirà a realizzare il suo sogno?

