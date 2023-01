La conduttrice Barbara D’Urso sarà professoressa per un giorno presso lo Iulm Food Academy di Milano. Ecco perché.

Barbara D’Urso è stata invitata dallo Iulm Food Academy di Milano per tenere una lezione incentrata su “Benessere e immagine, il ruolo dei protagonisti della tv”. La conduttrice terrà la lezione il prossimo 23 gennaio e la notizia è presto diventata virale in rete (dove in tanti non hanno mancato di esprimere critiche in merito alla questione).

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso professoressa all’Università

Barbara D’Urso è da sempre attenta alla propria immagine e al proprio benessere fisico e infatti ha pubblicato un libro intitolato “Quanti anni mi dai? I miei segreti per essere bella sempre”. La conduttrice conduce uno stile di vita sano ed equilibrato e a 65 anni compiuti sfoggia ancora un fisico invidiabile. Per questo lo Iulm Food Academy di Milano avrebbe pensato proprio a lei per tenere una lezione incentrata sul rapporto tra benessere e immagine nel mondo della tv, e in tanti sono curiosi di sapere se trapeleranno informazioni su ciò che dirà la conduttrice in merito alla questione.

La D’Urso per il momento non ha anticipato o commentato la questione ma in tanti, sui social, l’hanno come sempre riempita di critiche per via della sua presenza al prestigioso istituto. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

