Chiara Nasti non ha nascosto ai fan dei social di stare vivendo alcune difficoltà con la sua vita da neomamma.

Chiara Nasti ha deciso di accudire e crescere suo figlio Thiago senza l’aiuto di tate o baby sitter e nonostante lei stessa ami ammettere di trascorrere la maggior parte del suo tempo con il bambino, nelle ultime ore non ha nascosto via social di aver vissuto qualche difficoltà. “Che disperazione oggi!”, ha dichiarato nelle sue stories mentre il suo piccolo non smetteva di piangere.

Chiara Nasti

Chiara Nasti: le difficoltà da neomamma

Chiara Nasti è legatissima a suo figlio Thiago e, dopo la nascita del bambino, ha ammesso pubblicamente di voler trascorrere con lui ogni momento e di volersene prendere cura personalmente.

A poco più di un mese dalla nascita del piccolo, l’influencer ha ripreso a prendersi cura della sua forma fisica e ovviamente lei e il fidanzato Mattia Zaccagni si stanno anche occupando dei primi preparativi relativi alle loro nozze (che si svolgeranno con tutte le probabilità alla fine dell’estate 2023). La coppia è più felice ed unita che mai e, nonostante le critiche sui social, il loro si preannuncia un matrimonio all’insegna dello sfarzo (e con tantissimi ospiti vip).

