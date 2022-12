Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto una location esclusiva per il loro matrimonio, che si svolgerà all’inizio dell’estate 2023.

Le nozze di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si svolgeranno – stando a quanto riporta Chi – il 20 giugno 2023 e per l’occasione i due avrebbero scelto una location a dir poco esclusiva, dove verranno ospitati i loro quasi 200 ospiti vip. L’esclusivo party nuziale si svolgerà a Villa Miani, splendida dimora storica con vista panoramica sulla Capitale.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: luogo e data del matrimonio

Dopo la proposta di matrimonio, il gender reveal party allo stadio Olimpico e infine la nascita del primo figlio, Thiago, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno organizzando le loro sontuose nozze che, stando a quanto riporta Chi, si svolgeranno il 20 giugno con una cerimonia lussuosa a Villa Miani. Alla festa parteciperanno oltre 200 persone tra ospiti vip e amici della coppia e ovviamente in tanti sono curiosi di saperne di più.

Nel frattempo Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si godono questi primi mesi da neo genitori e l’influencer solo qualche giorno fa ha svelato ai fan quanto sia stato difficile per lei mettere da parte la propria vita in funzione del nuovo arrivato. “Pensavo fosse più semplice avere un figlio”, ha dichiarato nelle sue stories, e ancora: “Non faccio nulla in questo momento, mi occupo di lui al 100% poi l’allattamento mi stanca tantissimo. Quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero fare nulla, devi solo occuparti di lui”.

