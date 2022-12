Per la prima volta Alessia Marcuzzi ha svelato pubblicamente il difetto con cui avrebbe imparato a convivere solo una volta diventata adulta.

Oggi Alessia Marcuzzi è conosciuta come una delle conduttrici più belle e più amate dal pubblico italiano. Durante lo spettacolo di Luca Tomassini Bulli Stop la conduttrice è però salita sul palco e, per la prima volta, ha confessato di aver impiegato anni a convivere con un suo difetto estetico per cui avrebbe subito delle vere e proprie prese in giro.

“Ho parlato di un mio difetto su cui venivo presa in giro da ragazzina, tanto da non mettere mai le gonne. Non e’ stato proprio bullismo, perche’ non ne ho mai sofferto davvero tanto….era piu’ una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Proprio un paradosso pensando che adesso sono sempre in minigonna. Ma ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone, l’ho fatto per la prima volta proprio ieri”, ha scritto via social la conduttrice, mostrando per la prima volta di avere le gambe storte.

Alessia Marcuzzi: le gambe storte

Alessia Marcuzzi ha svelato per la prima volta durante lo show Bulli Stop di avere le gambe storte. Il piccolo difetto non era stato praticamente mai notato dai fan e lei stessa ha confessato che avrebbe accuratamente evitato di mostrare le sue gambe “unite” difronte agli altri e che addirittura avrebbe indossato per anni i pantaloni al fine di coprirle.

In tanti hanno apprezzato la sincerità e il coraggio dell’intervento fatto dalla conduttrice che, come altri esponenti del mondo vip, ha cercato di normalizzare un tema (quello dell’a’ambita perfezione estetica) troppo spesso preso di mira dai bulli e dagli haters via social.

