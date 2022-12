Al Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese è tornato a ribadire la sua nostalgia per la figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese sente la mancanza di sua figlia, Luna Marì, che non vede da oltre tre mesi per via della sua permanenza nella casa del GF Vip. Nelle ultime ore lo spezzino ha parlato della bambina con gli altri concorrenti e ha anche menzionato la sua ex, Belen Rodriguez, facendole un inaspettato complimento.

“La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro. Se prende dalla madre… e poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita. Non lo dico perché è nostra figlia, ma è bellissima. Gli occhi azzurri li ha presi da una mia nonna. Poi anche la mia ex compagna mi ha detto che ha dei parenti alla lontana con lo stesso colore. Si tratta di un azzurro chiarissimo. Vederla così bionda con gli occhi azzurri è stato una cosa meravigliosa”, ha detto.

Antonino Spinalbese è un papà innamorato della sua piccola Luna Marì e al GF Vip non ha perso occasione per sottolineare la sua nostalgia per la figlia e per parlare di lei con gli altri concorrenti. Nelle ultime ore lo spezzino ha anche lodato la sua ex, Belen Rodriguez, sottolineando che se Luna Marì sarà bella come lei sarà “costretto ad assumere delle guardie del corpo”.

Oggi la bambina è rimasta a vivere con la madre e suo marito, Stefano De Martino, con cui Belen è tornata insieme dopo l’addio a Antonino Spinalbese.

