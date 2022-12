Il regista Leonardo Pieraccioni ha manifestato una certa insofferenza nei confronti di Cristiano Malgioglio allo show Mi casa es tu casa.

Come alcuni telespettatori di Mi casa es tu casa anche Leonardo Pieraccioni ha velatamente accusato Cristiano Malgioglio di essere fin troppo autoreferenziale e di commettere l’errore di parlare fin troppo di sé difronte ai suoi ospiti. Il regista, durante la sua ospitata all’interno del programma, è stato più volte interrotto dal paroliere e alla fine ha sbottato: “Me lo avevano detto ‘guarda che lui fa il programma per sé, non gliene frega nulla di chi c’ha accanto, vuole parlare solo del suo fidanzato turco’. Ora te metto le mani addosso se continui, io sono venuto qui a fare questo scontro di ping pong”.

Leonardo Pieraccioni contro Cristiano Malgioglio

Malgioglio è al timone del programma Mi casa es tu casa, ma in molti tra i fan dello show non hanno potuto fare a meno di notare che il paroliere più famoso del piccolo schermo certe volte non faccia finire neanche di parlare i suoi ospiti e che sia concentrato soprattutto sul parlare di sé. La questione non è stata digerita da Leonardo Pieraccioni, che ovviamente l’ha fatto notare allo stesso Malgioglio senza mezzi termini.

“Devi sapere che lui è bravissimo, parla in questo programma solo di sé”, ha detto sarcastico il regista allo storico amico e collega Massimo Ceccherini (ospite anche lui dello show) e ancora: “Non ti fa mai parlare. Tanto che ti fa dire: ‘Ma perché sono venuto qui?’. È un po’ slabbrato nel senso che parlando sempre di sé ti fa delle domande che non capisci. All’inizio mi stupivo di quanto fosse sciolto, invece ha il gobbo, ha tutto scritto…”. Malgioglio si è messo a ridere difronte alle accuse del regista, ma intanto sui social in molti si sono detti stufi del suo comportamento. Il paroliere riuscirà a redimersi agli occhi del pubblico?

