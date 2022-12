Nel cuore della notte al GF Vip Antonino Spinalbese ha confessato altri retroscena sul suo rapporto con l’ex fidanzata, Belen Rodriguez.

Oggi Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno contatti unicamente per il bene della figlia, Luna Marì, nata nel 2021 a circa un anno dall’inizio della loro liaison. Nella casa del GF Vip l’hair stylist ha confessato che i rapporti con la showgirl argentina per lui sarebbero buoni e che lei gli consentirebbe di vedere la figlia ogni volta che vuole.

“La verità è che tra noi è tutto ok. Sì siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina. Luna è la mia vita. Calcolate che io fuori di qui non so stare senza di lei. Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba ‘senti posso venire a vederla ancora un po’? Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina“, ha detto Antonino agli altri concorrenti del GF Vip.

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese: la verità su Belen

Alcuni giorni fa sui social qualcuno ha accusato Belen Rodriguez di non consentire al suo ex, recluso nella casa del GF Vip, di vedere sua figlia Luna Marì. Sulla questione la stessa showgirl ha replicato con fermezza e a seguire, al GF Vip, Antonino ha confermato la sua versione, specificando che tra lui e la sua ex i rapporti sarebbero buoni e che entrambi continuerebbero a cooperare per il bene della loro bambina (rimasta a vivere con la madre dopo la loro separazione).

A causa della sua permanenza nella casa di Cinecittà Antonino Spinalbese non vede sua figlia da ben 3 mesi e più volte ha espresso la sua nostalgia nei suoi confronti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG