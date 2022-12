Più felice che mai Aida Yespica si è mostrata a Miami con il figlio Aron, con cui trascorrerà il suo primo Natale dopo 3 anni.

La pandemia ha tenuto per lungo tempo Aida Yespica lontana da suo figlio Aron ma quest’anno la modella ha deciso di rifarsi del tempo perso e così, alcune settimane prima di Natale, si è recata a Miami per stare con suo figlio e trascorrere con lui il periodo delle feste natalizie. Aron è rimasto a vivere a Miami con suo padre e Aida non ha fatto segreto di aver sofferto molto per la nostalgia nei suoi confronti.

Aida Yespica: Natale con il figlio

A causa di permessi di volo e pandemia Aida Yespica ha trascorso molto tempo senza poter vedere suo figlio, Aron. Lei stessa aveva parlato in tv di quanto le mancasse suo figlio, rimasto a vivere con il padre Matteo Ferrari a seguito della loro separazione. Quest’anno Aida ha deciso di rimediate al tempo perduto e di far visita ad Aron alcune settimane prima di Natale, in modo da poter trascorrere con lui anche il periodo delle feste.

“Dopo una truffa subita che mi ha lasciata senza soldi ho deciso insieme al padre che sarebbe stato meglio a Miami, dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali. Ho scelto il meglio per lui, per garantirgli un futuro”, aveva confessato a Verissimo la Yespica in merito alla decisione di lasciare suo figlio con il padre a Miami.

