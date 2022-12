Roby Facchinetti è intervenuto via social dopo che è stata annunciata la squalifica lampo del suo amico Riccardo Fogli dal GF Vip.

Riccardo Fogli è stato squalificato dal GF Vip ad appena 24 ore dal suo ingresso al programma a causa di una bestemmia. Sui social lo storico amico e collega Roby Facchinetti ne ha preso le difese e infatti ha scritto in un suo lungo post: “Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal “Grande fratello”, perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al “Grande fratello”. Caro Riccardo sono con te!”.

Riccardo Fogli

Facchinetti difende Riccardo Fogli squalificato dal GF Vip

Riccardo Fogli è stato protagonista di una squalifica lampo al GF Vip a causa di una bestemmia da lui pronunciata mentre si trovava all’interno della Casa (e che è presto rimbalzata sui social). In tanti in queste ore stanno prendendo le difese dell’ex concorrente e tra questi vi è anche lo storico amico e collega Roby Facchinetti, che ha ammesso di non aver mai sentito bestemmiare il suo collega.

Anche Karin Trentini, compagna di Riccardo Fogli, è intervenuta pubblicamente sulla questione e ha affermato: “Michelle Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia! Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici! ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

