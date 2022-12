Riccardo Fogli avrebbe bestemmiato al GF Vip 7 e per questo la sua partecipazione al reality show sarebbe a rischio.

Riccardo Fogli rischia di essere squalificato dal GF Vip a meno di 24 ore dal suo ingresso. Il celebre cantante infatti, come altri ex volti del reality show, si sarebbe reso protagonista di una bestemmia, sentita a chiare lettere da molti fan del programma. Al momento la produzione del reality show non ha rilasciato comunicati ma sono in molti a credere che presto Fogli potrebbe lasciare il programma.

Riccardo Fogli a rischio squalifica al GF Vip

Un altro caso di bestemmia ha investito in queste ore il GF Vip: Riccardo Fogli avrebbe infatti pronunciato una frase incriminata contro la Madonna mentre parlava con gli altri concorrenti e la questione è rapidamente diventata virale sui social, dove in tanti si chiedono se verrà estromesso dal programma. In passato anche altri concorrenti del reality show sono stati squalificati per delle bestemmie o presunte tali.

Tra i casi più eclatanti vi è stato quello di Stefano Bettarini, che più volte si è in seguito scagliato contro la produzione del reality show per la decisione presa nei suoi confronti. Come andranno a finire le cose per Fogli? Il celebre cantante è entrato nella Casa di Cinecittà da appena 24 ore.

