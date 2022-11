Stefano Bettarini è tornato a scagliarsi contro il GF Vip a causa della presenza in studio di Ginevra Lamborghini.

Dopo la squalifica dal GF Vip a Ginevra Lamborghini è stata data più volte la possibilità di tornare al centro dello studio, cosa che non era stata concessa ad altri concorrenti squalificati, come Stefano Bettarini. In queste ore, proprio a causa di questo, l’ex marito di Simona Ventura si è scagliato contro il programma e ha scritto via social:

“Questo un ulteriore affondo. La produzione e il Grande Fratello Vip si assumano la responsabilità di questa complicità. Hanno avvallato, promosso e spinto chi il bullismo lo ha fa promosso più volte. Questo un ulteriore schiaffo a chi la violenza la combatte. Elogiamo chi la violenza l’ha promossa. Queste le conseguenze? Mi vergogno per voi. Due pesi e due misure”.

Stefano Bettarini contro il GF Vip

Stefano Bettarini è tornato a scagliarsi contro il GF Vip che in passato (durante la quinta edizione) non gli ha dato la possibilità di tornare all’interno del programma a seguito della sua squalifica. La questione non è mai stata digerita dall’ex calciatore che più volte, in questi anni, si è espresso contro il programma.

Come lui anche Filippo Nardi e Salvo Veneziano si sono più volte scagliati conto il reality show che, dopo le loro squalifiche, non ha permesso loro di tonare al centro allo studio. Ginevra Lamborghini – nonostante sia stata squalificata per le sue frasi al veleno contro Marco Bellavia – è più volte tornata all’interno del reality show e la questione ha scatenato una vera e propria bufera anche sui social.

