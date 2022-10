Stefano Bettarini, ex concorrente squalificato dal GF Vip, è tornato a tuonare contro il reality show condotto da Alfonso Signorini.

All’epoca della sua partecipazione al GF Vip Stefano Bettarini è stato squalificato per una presunta bestemmia e a seguire si era scagliato più e più volte contro il reality show. Questa volta l’ex calciatore è tornato a tuonare contro il programma per via della partecipazione di Ginevra Lamborghini (anche lei squalificata) ad alcune dirette del reality show. “Non è tanto triste chi dice una menzogna, ma chi, dopo che lo scopri, nemmeno si vergogna. Grande Fratello Vip, eliminati in studio e ritorno a casa a più riprese”, ha scritto Bettarini nelle sue stories via social in riferimento al fatto che a Ginevra, a differenza sua, fosse stata data la possibilità di tornare all’interno del programma.

Stefano Bettarini contro il GF Vip per Ginevra Lamborghini

Stefano Bettarini ha più volte tuonato contro il GF Vip per non aver ricevuto un trattamento “meritocratico” e per esser stato squalificato ingiustamente. Nelle ultime ore l’ex calciatore se l’è presa con il programma anche per via della presenza di Ginevra Lamborghini in studio.

Si dà il caso infatti che a lui – così come agli altri concorrenti squalificati dallo show – non sia stata data la possibilità di tornare all’interno del reality show. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Signorini replicherà alle parole di Bettarini.

