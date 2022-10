Secondo indiscrezioni Francesco Totti avrebbe fatto un gesto di riavvicinamento verso l’ex moglie restituendole le sue borse griffate.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Francesco Totti avrebbe fatto riavere alla sua ex moglie, Ilary Blasi, le preziose borse che gli avrebbe sottratto a seguito del furto dei suoi Rolex. Sempre secondo il quotidiano Ilary non avrebbe “ricambiato la cortesia” e infatti i Rolex dell’ex calciatore sarebbero ancora in suo possesso.

Ilary Blasi: Totti le restituisce le borse

Cosa succede tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Secondo il Corriere della Sera l’ex calciatore avrebbe restituito alla showgirl le borse griffate di cui si era impossessato a seguito del furto dei suoi Rolex, ma lei ancora non gli avrebbe ridato i preziosi orologi.

Al momento non è dato sapere se la questione sia vera e se Totti abbia deciso di restituire le borse per tentare una rappacificazione con l’ex moglie, con cui si vocifera che i rapporti siano quantomeno gelidi. I due sono rimasti a vivere sotto lo stesso tetto della loro casa all’Eur dopo l’addio ma sarebbero alla ricerca di una nuova stabilità e, soprattutto, della risoluzione del loro accordo di separazione (che potrebbe consentire a uno dei due di restare nella casa all’Eur insieme ai figli).

