A quanto pare ci sarebbe maretta tra le due sorelle Ludovica e Beatrice Valli, e la prima avrebbe scagliato una frecciatina alla seconda.

Attraverso i social Ludovica Valli ha scagliato una frecciatina a sua sorella Beatrice che, nelle scorse ore, si è ipotizzato fosse incinta del suo quarto figlio (notizia poi smentita da lei stessa via social). A tal proposito Ludovica ha detto ai fan: “Che io sappia non è incinta… dice che è il lattosio, quindi, stiamo a ciò che dice lei! Nel caso fosse incinta, sono felice per lei”. E ancora: “In ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme”.

Ludovica Valli

Beatrice Valli e Ludovica Valli: la presunta lite

Maretta in corso tra le due sorelle Valli, Ludovica e Beatrice? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che la più giovane delle due ha scagliato una frecciatina contro la moglie di Marco Fantini che, al momento, ha preferito non replicare. In tanti si chiedono se Beatrice interverrà sull’argomento e se metterà a tacere anche le altre polemiche che l’hanno investita nei giorni scorsi.

Secondo alcuni rumor in circolazione infatti l’influencer “copierebbe” la più famosa collega Chiara Ferragni, e lei e Marco Fantini avrebbero acquistato una casa nello stesso palazzo in cui lei e il marito Fedez si trasferiranno il prossimo anno. Per il momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli e i fan sono curiosi di sapere se lei e la sorella Ludovica abbiano davvero litigato.

