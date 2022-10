Ornella Vanoni ha annunciato di aver dovuto rinviare il suo tour musicale a seguito di un intervento subito per la rottura di un femore.

Ornella Vanoni è stata protagonista di una brutta disavventura: la cantante si è rotta il femore cadendo dal marciapiede e, a seguito di un intervento, ha deciso di rinviare il suo tour e trascorrere un periodo in assoluto riposo. “I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi. Cari saluti”, ha scritto la cantante via social.

Ornella Vanoni: il femore rotto

L’ultimo anno è stato particolarmente complesso per Ornella Vanoni, che più volte ha rinviato e annullato i suoi impegni di lavoro per problemi di salute. Questa volta la cantante ha annunciato di aver subito un intervento a seguito di una caduta che le ha procurato la rottura di un femore.

La Vanoni ha inviato un messaggio ai suoi fan per annunciare il rinvio del suo tour e ha confessato di voler mantenere “forza e coraggio” difronte a questa ennesima prova per lei molto difficile. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di sostegno alla cantante, e non vedono l’ora di sapere quando potranno rivederla finalmente in scena.

