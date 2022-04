Ornella Vanoni ha annunciato di aver annullato tutti i suoi impegni previsti per i prossimi mesi e di volersi concedere un periodo di vacanza.

Lo stress e il tran tran dovuto ai suoi molti impegni lavorativi hanno spinto Ornella Vanoni a rinunciare ai suoi programmi previsti per i prossimi mesi e a concedersi a un periodo di meritata vacanza. Lei stessa lo ha annunciato ai fan attraverso i social scrivendo: “Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo!”.

Ornella Vanoni annulla i suoi impegni di lavoro

Ornella Vanoni ha deciso che i prossimi mesi saranno per lei dedicati al riposo dopo un lungo periodo in cui la sua agenda è stata fitta d’impegni.

La cantante avrebbe voluto dedicarsi a un grande progetto che avrebbe in mente da tempo, ma a causa dello stress e della stanchezza dell’ultimo periodo, ha deciso di rimandarlo a data da destinarsi. Attraverso i social la cantante ha fatto sapere che prenderà comunque parte ad alcuni eventi per lei in programma, ossia il Premio Speciale Tenco a Sanremo, la sua esibizione prevista al Concerto del Primo Maggio e infine la sua esibizione prevista il 2 giugno all’Arena di Verona, in omaggio a Lucio Dalla.

