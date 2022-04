Tutto pronto per le nozze di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. L’ex gieffina ha svelato chi, tra i vip, sarà ospite alla cerimonia.

Carlotta Dell’Isola è pronta a sposare il fidanzato Nello Sorrentino con una romantica cerimonia che si terrà al castello di Bracciano. Lei stessa ha però svelato che non saranno presenti tutti i suoi amici vip (come quelli conosciuti durante la sua partecipazione al GF). Tra le celebrities invitate al matrimonio vi saranno solamente: Alfonso Signorini, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, e le damigelle, Sonia Lorenzini e Dayane Mello.

“Non voglio che il mio matrimonio diventi un evento: non mi interessa invitare personaggi per poter dire che erano presenti alle mie nozze. Ci saranno i miei genitori, i miei nonni e le persone che davvero fanno parte della mia vita. Desidero essere circondata d’amore”, ha dichiarato a Chi Carlotta Dell’Isola.

Carlotta Dell’Isola: gli ospiti al matrimonio

Carlotta Dell’Isola ha svelato alcuni retroscena sulle sue attesissime nozze con Nello Sorrentino, che le ha chiesto di sposarlo dopo la sua permanenza al GF Vip. Alla cerimonia saranno presenti amici e familiari della coppia e, ovviamente, non potevano mancare alcuni amici vip. Le nozze si terranno presso il Castello di Bracciano, meta scelta da moltissimi vip per cerimonie di questo tipo.

“Ho anche scoperto che ci sposiamo in un luogo ‘maledetto’ per le coppie VIP: la cerimonia si terrà in un castello a Bracciano, dove si sono sposate molte coppie di Hollywood che, purtroppo, hanno divorziato. Meno male che non sono una VIP!”, ha dichiarato Carlotta Dell’Isola al settimanale di Alfonso Signorini.

