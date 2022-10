Nelle ultime ore al GF Vip Antonella Fiordelisi ha aspramente criticato Elenoire Ferruzzi per via del suo aspetto estetico.

Al GF Vip i concorrenti si sono divisi tra chi sostiene Elenoire Ferruzzi e chi, invece, ha avuto da ridire sul suo atteggiamento. Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi ha stroncato la coinquilina affermando che i suoi escamotage estetici sarebbero a dir poco eccessivi:

“Una persona che si rifà così è insicura, è normale che sia gelosa dei suoi affetti. Quelle ciglia sono attaccate con l’Attack le fa male! Anche le unghie, io vedo come dorme: dorme con le mani piegate fuori la coperta perché ha paura di rovinarle, è vero che chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire, ma lei per essere così soffre parecchio”, ha affermato. Elenoire verrà messa al corrente delle sue parole?

In molti hanno avuto da ridire sull’aspetto estetico di Elenoire Ferruzzi, che non ha fatto segreto di aver abusato della chirurgia plastica. Elenoire ha però sostenuto di considerare il suo corpo “un capolavoro” e, prima di entrare al GF Vip, ha manifestato preoccupazione perché non si sarebbe potuta prendere cura delle sue unghie come avrebbe voluto.

Qualcuno al GF Vip – come Alberto De Pisis – ha preso le difese di Elenoire per via delle sue presunte insicurezze ma in tanti, tra i concorrenti, ce l’hanno con lei per il suo atteggiamento con alcuni degli inquilini presenti all’interno del reality show. Elenoire verrà messa al corrente di ciò che è stato detto su di lei dai suoi compagni d’avventura?

