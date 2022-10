La showgirl Samantha De Grenet ha raccontato alcuni retroscena sul suo tumore e su come avrebbe scoperto di averlo.

Samantha De Grenet ha combattuto e vinto la sua battaglia contro il cancro al seno e lei stessa ha raccontato a Storie Italiane alcuni retroscena della malattia e del giorno in cui ha notato che qualcosa non andasse.

“Io mi sono autopalpata, ho sentito un nodulo, un sassolino, una cosa che non era normale e sono corsa a farmi la visita. Mi hanno diagnosticato la malattia. Mi hanno detto: ‘Samantha devi operarti immediatamente’. Tu, quando ti dicono una cosa del genere, che devi essere operata subito, non sai dove andare. E’ come se ti arrivasse un pugno in faccia. Per fortuna ho trovato l’eccellenza medica. Tu Eleonora, poi, sai tutto, siamo amiche, l’hai vissuto con me”, ha dichiarato.

Oggi Samantha De Grenet è potuta tornare alla sua vita di sempre ma lei stessa ha confessato che parlare del cancro sarebbe per lei ancora molto difficile. “Anche dopo qualche anno non è mai facile parlare di ciò che è capitato, ma il mio abbraccio pieno di amore va a tutte quelle donne, tutte quelle persone che hanno lottato o che stanno ancora lottando“, ha dichiarato la showgirl a Storie Italiane, invitando i suoi fan a fare prevenzione. La De Grenet ha anche inviato un messaggio di solidarietà alla coreografa Carolyn Smith, che da anni sta lottando contro il cancro.

