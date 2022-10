Aurora Ramazzotti, incinta del suo primo figlio, è intervenuta via social per parlare di insicurezze e del concetto di perfezione sui social.

Aurora Ramazzotti sta attraversando un periodo roseo: l’influencer ha da poco confermato di essere in attesa del suo primo figlio e sui social si è mostrata più radiosa che mai durante alcuni dei suoi esercizi fisici. La figlia di Michelle Hunziker ha precisato che, durante il primo trimestre, non avrebbe fatto moto per alcune paure legate alla gravidanza e ha anche dichiarato che spesso i social l’avrebbero fatta sentire inadeguata e insicura.

“A volte guardando i social proviamo un senso di inadeguatezza, ci sentiamo a disagio perché non stiamo facendo anche noi quei progressi o stiamo vivendo anche noi quella situazione. Ci dimentichiamo sperro, però, le ragioni che ci hanno portati a essere dove siamo oggi e ci paragonisamo ad altri senza sapere ciò che sta dietro il loro percorso. Questo non sarà mai costruttivo né sarà mai il motore del cambiamento”, ha scritto Aurora nelle sue stories.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e i social: la confessione

Da sempre Aurora Ramazzotti cerca di essere un esempio di coraggio e body positivity per gli utenti via social e nelle ultime ore è tornata a parlare del senso inadeguatezza che spesso, i social, possono scatenare. Aurora ha invitato i suoi fan a non curarsi dei giudizi o delle vite altrui e li ha esortati a prendersi cura di sé stessi nei tempi e nei modi da loro sentiti come più congeniali.

Anche la figlia di Michelle Hunziker ha fatto lo stesso, riprendendo ad allenarsi solo ora (dopo che i primi mesi di gravidanza erano stati per lei accompagnati da ansie e preoccupazioni). Al momento l’influencer non ha svelato quale sarà il nome scelto per il piccolo in arrivo e in tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più.

