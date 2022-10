Marco Bellavia ha scritto un post via social chiedendo che il GF Vip prenda provvedimenti contro un volto del programma.

Marco Bellavia ha lasciato il GF Vip dopo aver subito il bullismo da parte degli altri concorrenti e, nelle ultime ore, è intervenuto via social per chiedere che la produzione del programma prenda provvedimenti contro Elenoire Ferruzzi, che ha avuto atteggiamenti spiacevoli verso Nikita Pelizon. “Dopo quel che ho visto al GF Vip voglio sbilanciarmi e consigliare che Elenoire Ferruzzi venga squalificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui…”, ha scritto Bellavia sui social, e ancora: “Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo… Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo”.

Marco Bellavia

Marco Bellavia contro Elenoire Ferruzzi

Nelle ultime ore si è sollevato un polverone contro Elenoire Ferruzzi al GF Vip e in tanti, compreso Marco Bellavia, stanno chiedendo che contro di lei vengano presi provvedimenti. In particolare la concorrente ha insultato Nikita Pelizon (paragonando il suo naso a quello di Pippo Franco) e ha sputato a terra quando l’influencer ha lasciato il giardino della Casa. Elenoire ce l’avrebbe con la sua coinquilina perché, secondo lei, sarebbe attratta da Daniele Dal Moro (per cui lei stessa ha manifestato dei sentimenti). La produzione dello show interverrà sulla questione?

