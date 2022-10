Loredana Lecciso ha replicato alla cantante Romina Power, che l’ha diffidata per la sua intervista a Domenica In.

Loredana Lecciso è stata ospite a Domenica In e, durante la sua partecipazione allo show, le è stato vietato di parlare di Romina Power, che a quanto pare l’avrebbe diffidata. A distanza di un mese da quanto accaduto la showgirl e compagna di Al Bano ha replicato all’ex moglie del cantante affermando: “Sono rimasta di sasso quando Mara mi ha detto così (…) Si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In”.

Loredana Lecciso: la replica a Romina Power

Che tra Loredana Lecciso e Romina Power non corra buon sangue è cosa nota e, a quanto pare, di recente la cantate italoamericana ha deciso di diffidare la compagna del suo ex marito, che comunque – a suo dire – non avrebbe avuto intenzione di parlare di lei a Domenica In. La vicenda era stata ammessa dalla stessa conduttrice dello show, Mara Venier, che durante il programma aveva affermato: “Preferisco non nominare Romina, siamo state diffidate da fare il suo nome. Tranquilla Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno cara”.

Al momento la Power non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

