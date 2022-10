La sorella di Alessandro Murgia è intervenuta via social dopo che molti le hanno chiesto spiegazioni sul comportamento del fratello con la Deganello.

Secondo i rumor circolati negli scorsi mesi Alessandro Murgia avrebbe tradito la sua storica compagna (madre dei suoi due figli) per avere una liaison con Vittoria Deganello, l’ex volto di UeD attualmente incinta del primo figlio. Una volta appresa la notizia della sua gravidanza, Murgia si sarebbe eclissato e, la questione, non ha mancato di sollevare un polverone in rete. La sorella del calciatore, Nicole Murgia, è intervenuta via social dopo che in molti le hanno chiesto notizie di suo fratello. “Non parlerò di questa vicenda, non risponderò a nessun messaggio a riguardo. Dico solo una cosa. I social non sono la vita reale. Non parlo perché potrei far crollare palazzi. Tempo al tempo”.

Vittoria Deganello: le parole della sorella di Alessandro Murgia

Nei giorni scorsi Vittoria Deganello ha ammesso che sarà una madre single e per il momento non ha confermato né smentito le voci che vorrebbero Alessandro Murgia padre del suo bambino. Il calciatore – vista la bufera – si è cancellato dai social e in tanti sono impazienti di sapere se sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli. Nel frattempo la sorella di Murgia, Nicole, è intervenuta in sua difesa dopo che, in tanti, le hanno chiesto delucidazioni sulla vicenda. “Ricompari dal nulla su Instagram, non hai niente da aggiungere sulla triste, imbarazzante e irresponsabile scelta di tuo fratello? Che tristezza”, ha scritto un utente a Nicole che, per il momento, ha preferito non entrare nel merito della questione.

