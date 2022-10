Eva Grimaldi ha scritto un commento sui social (successivamente cancellato) che ha scatenato una bufera in rete.

In queste ore il popolo dei social è insorto contro Elenoire Ferruzzi per alcune delle sue frasi contro la coinquilina del GF Vip Nikita Pelizon. La questione è stata commentata anche da Eva Grimaldi, paladina dei diritti LGBT, che sui social ha scritto: “Elenoire uomo di m**da”. Il commento è stato successivamente cancellato, ma ormai la bufera contro di lei ha preso piede.

Eva Grimaldi: il commento su Elenoire Ferruzzi

In tanti hanno letto il commento pubblicato da Eva Grimaldi contro Elenoire Ferruzzi sui social e, in queste ore, si sono scagliati contro l’attrice, che oltretutto è nota per essere una paladina dei diritti LGBT. Il commento incriminato è presto sparito dai social, ma in tanti stanno chiedendo a Eva Grimaldi di fornire spiegazioni e scusarsi per quanto da lei affermato.

Nel frattempo la bufera impazza anche contro Elenoire Ferruzzi che, al GF Vip, si è resa protagonista di alcuni episodi deprecabili nei confronti della coinquilina Nikita Pelizon. Sui social è intervenuto anche Marco Bellavia, che ha chiesto che vengono presi provvedimenti contro la concorrente del reality show.

