Mentre Elenoire Ferruzzi non ha nascosto di provare qualcosa per Daniele Dal Moro, lui ha affermato di considerarla soltanto un’amica.

Dopo l’infatuazione per Luca Salatino al GF Vip Elenoire Ferruzzi non ha nascosto di provare dei sentimenti per Daniele Dal Moro. In queste ore il concorrente, messo in guardia da Giaele De Donà in merito alla vicenda, ha affermato di considerare Elenoire solamente un’amica.

“Io mi sono affezionato tanto a lei. Il mio Grande Fratello Vip è anche lei e posso dirlo con certezza. Ad Ele ho raccontato cose che non sa nessuno. Anche l’altra sera le dicevo molte cose del mio passato. Perché mi ascolta ed ha una sensibilità grande. Passo molto tempo con lei, ma cosa c’entra? Lei dice che tutti ci avviciniamo a lei per amicizia perché è lei? Ma cosa significa? Io non sono mica tutti gli uomini del suo passato”, ha affermato.

Daniele Dal Moro: il rapporto con Elenoire

Probabilmente al GF Vip 7 Elenoire Ferruzzi si troverà a vivere un’altra delusione in amore: in queste ore infatti Daniele Dal Moro ha confessato a Giaele De Donà di non provare nulla più che una semplice amicizia per la sua coinquilina, che invece al reality show non ha fatto segreto di essersi infatuata di lui. Sempre all’interno della Casa Elenoire si era invaghita anche di Luca Salatino, che però è felicemente fidanzato. In tanti si chiedono come prenderà la questione Elenoire e se sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli prima della prossima diretta.

