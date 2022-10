Il rapper Fedez ha confessato la sua stima verso il suo storico ex collega di X Factor, il cantante Morgan.

Fedez è un veterano in qualità di giudice a X Factor e, al settimanale Leggo, il rapper ha confessato quali sono stati i ricordi più indelebili del reality show e ha espresso la sua ammirazione verso l’ex collega Morgan, che a suo dire gli avrebbe insegnato a fare tv. “Ho un sacco di ricordi legati a ‘X Factor’, alla mia prima edizione avevo 23 anni, ora ne ho 33. Ma c’è un ricordo indelebile su tutti, ed è l’edizione con Morgan che considero la persona che mi ha insegnato a fare televisione”, ha dichiarato il rapper in merito al suo ex collega.

Fedez

Fedez: l’ammirazione per Morgan

Morgan è stato uno dei giudizi più controversi e amati dal pubblico di X Factor e, a quanto pare, Fedez ha una grande ammirazione verso l’ex volto del talent show. Morgan commenterà quanto affermato su di lui dal rapper marito di Chiara Ferragni?

Quest’anno, dopo aver sconfitto la malattia, Fedez è tornato a sorpresa a X Factor insieme ai colleghi giudici Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi. Il talent viene condotto da Francesca Michielin, storica amica e collega dello stesso Fedez.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG