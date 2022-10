Ambra Angiolini ha scagliato una nuova frecciatina a Massimiliano Allegri, con cui le cose non sarebbero finite nel migliore dei modi.

Secondo indiscrezioni Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sarebbero lasciati per via di alcuni presunti tradimenti ai danni dell’attrice che, a quanto pare, ancora oggi non ha un buon ricordo del suo ex. A Deejay Chiama Italia la giudice di X Factor ha parlato del rapporto con i suoi ex e non ha perso occasione per scagliare una frecciatina contro Allegri affermando: “Sono rimasta amica di Francesco, dei miei ex… Ok, non tutti tutti gli ex, quello no”, ha affermato.

Ambra Angiolini

Ambra Angiolini: la stoccata a Massimiliano Allegri

Dopo quasi tre anni d’amore la storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è naufragata nel peggiore dei modi e sembra che l’attrice non sia mai riuscita a perdonare l’allenatore (che si vocifera l’abbia tradita). L’attrice non ha mai parlato pubblicamente della questione ma non ha perso occasione per scagliare alcune frecciatine infuocate contro Massimiliano Allegri che, sulla vicenda, continua a mantenere il massimo riserbo.

In tanti si chiedono se l’attrice riuscirà prima o poi a ritrovare l’amore, ma al momento sembra che sia single. Lei e il suo ex, Francesco Renga, hanno mantenuto buoni rapporti e continuano a trascorrere ogni minuto che possono con i loro due figli, Leonardo e Jolanda.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG