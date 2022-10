Stefano De Martino si è confessato a cuore aperto svelando alcuni retroscena sul legame con la piccola Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez.

Oggi Belen e Stefano De Martino sono riusciti a costruire una vera e propria famiglia allargata e i due trascorrono molto tempo con i piccoli Santiago, figlio da loro avuto insieme, e Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto nel 2021 da Antonino Spinalbese. Proprio in merito al rapporto con la bambina Stefano De Martino ha dichiarato di non saper bene come parlarne per paura di commettere qualche errore e per timore di essere frainteso:

“Sono molto inibito, io mi rendo conto che ogni volta che io Belen ci esponiamo su un tema che per chiunque altro sarebbe banale, diventa un titolo. In fondo è del tutto normale chiedersi del rapporto che si possa avere con la sorella di tuo figlio che non è figlia tua, ci sta chiedersi che sensazione si viva. Ma dal momento in cui sappiamo che tutto è un titolo, abbiamo grande ansia da prestazione”, ha confessato a Fanpage.

Stefano De Martino: la confessione su Luna Marì

Stefano De Martino ha confessato in passato di considerarsi una sorta di zio per la piccola Luna Marì, la figlia che Belen Rodriguez ha avuto insieme al suo ex. Oggi la bambina vive insieme ai due vip e, a quanto pare, il ballerino preferirebbe non esporsi in merito alla sua nuova routine familiare e al rapporto con la piccola (figlia di Antonino Spinalbese).

In tanti si chiedono come evolveranno le cose tra i due ora che, da quasi un anno, sono tornati a fare coppia fissa. Belen ha avuto la piccola Luna Marì il 12 luglio 2021 e soltanto due mesi dopo si è separata da Antonino, decidendo di tornare insieme al suo ex marito. In passato la showgirl non ha fatto segreto che, un giorno, le sarebbe piaciuto avere un terzo figlio proprio insieme a Stefano De Martino.

