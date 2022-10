Secondo alcuni rumor circolati in rete Eros Ramazzotti avrebbe una cotta per Amelia Villano, speaker radiofonica e sosia di Belen Rodriguez.

Un nuovo amore in vista per Eros Ramazzotti? Dopo la sua separazione da Marica Pellegrinelli lui stesso ha confermato di essere single, ma secondo i rumor riportati da The Pipol Gossip il cantante potrebbe avere una qualche infatuazione per Amelia Villano, speaker radiofonica e sosia di Belen Rodriguez. I due si seguirebbero sui social e in tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi.

Eros Ramazzotti e Amelia Villano

Secondo The Pipol Gossip la nuova fiamma di Eros Ramazzotti potrebbe essere la speaker radiofonica Amelia Villano, che per molti somiglia alla showgirl Belen Rodriguez. I due avrebbero iniziato a seguirsi e a scambiarsi dei like sui social, ma al momento non vi sono prove in merito a una loro presunta liaison. Eros Ramazzotti continua a mantenere il massimo riserbo sull’argomento e del resto, dopo la separazione da Marica Pellegrinelli, il cantante ha precisato di voler trascorrere del tempo da single. Lui e Michelle Hunziker stanno attraversando un periodo roseo perché molto presto saranno nonni del loro primo nipote, figlio di Aurora Ramazzotti, che dovrebbe nascere entro gennaio 2023.

