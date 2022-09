Aurora Ramazzotti ha confermato di essere in attesa del suo primo figlio e papà Eros le ha dedicato un tenero e commovente messaggio.

Dopo che Aurora Ramazzotti ha confermato la sua gravidanza, il padre Eros Ramazzotti le ha dedicato un tenero messaggio durante il suo ultimo concerto e, ovviamente, ha rivolto anche un pensiero a quello che sarà il suo primo nipotino.

“Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina, l’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”, ha dichiarato il cantante durante il suo concerto all’Arena di Verona (durante il quale sua figlia Aurora era tra il pubblico).

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è incinta: la dedica di Eros

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker saranno presto nonni per la prima volta e la felicità dei due è alle stelle. Poco prima di papà Eros, anche Michelle Hunziker aveva espresso via social la sua gioia per questa splendida notizia:

“Una giornata super, super emotional. E chiaramente io lo sapevo già da tantissimo, però finalmente ha potuto dirlo anche Auri e quindi possiamo tutti gioire liberamente. Siamo liberi di essere felici. Lei è la mia bebè. Come fa a fare un bebè, la mia bebè? Capite che bello? La vita è meravigliosa. Punto”, aveva dichiarato nelle sue stories.

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti era trapelata oltre un mese fa ma la giovane conduttrice ha atteso di aver superato il primo trimestre per poterla finalmente ufficializzare pubblicamente.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG